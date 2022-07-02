Власти Турции задержали россиянку за нарушение миграционного законодательства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданку России Елену Гавриленко задержали в аэропорту Анкары за нарушение миграционного законодательства, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Как рассказал правозащитник в беседе с ТАСС, задержанная россиянка – детский врач. Она следовала в Кишинев транзитом через Турцию на симпозиум медицинских работников. Вместе с Гавриленко была задержана также гражданка Молдавии. Мельников отметил, что у женщин не было намерений оставаться в Анкаре – они планировали в тот же вылететь в Молдавию.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека направил письмо с просьбой вмешаться в ситуацию турецкому послу в Москве Мехмету Самсару. По его словам, россияне имеют право находиться на территории Турции без визы и других дополнительных документов и условий, если срок их пребывания менее 60 суток. Правозащитник попросил посла Турции принять меры для освобождения медиков, а также помочь организовать их вылет в Кишинев.