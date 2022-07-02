Лукашенко заявил о попытке украинских войск ударить по военным объектам Белоруссии Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины пытались несколько дней назад нанести удар по военным объектам Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости страны.

«Три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные Вооруженными силами Украины», – сказал белорусский лидер.

Как писал сайт kp.ru, в марте этого года Александр Лукашенко заявил, что украинские силы готовились нанести удар по Белоруссии. Позже политик рассказал о пуске двух ракет «Точка-У» по территории Белоруссии. Президент также заявил, что если провокации Минска станут регулярными, страна будет вынуждена отвечать.