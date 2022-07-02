Лукашенко предупредил о новых провокациях Запада против России и Белоруссии Фото: REUTERS

Страны Запада заинтересованы в новых провокациях в отношении России и Белоруссии, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

«Им нужны новые провокации, чтобы показать нас – белорусов и россиян – в страшном виде», – заявил политик на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.

Кроме того, отметил Лукашенко, Евросоюз и НАТО заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине. Тем самым они хотят «утопить нас и Россию и через Россию подобраться к главному сопернику – Китаю». Он также подчеркнул, что у Запада не получилось объединить весь мир против Москвы и Минска.

Напомним, ранее белорусский лидер заявил, что у России и Белоруссии еще будут учиться, как преодолевать санкции.

Как писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин на 9-м Форуме регионов России и Белоруссии рассказал, как санкции повлияли на строительство Союзного государства. По его словам, ограничения ускорят объединение России и Белоруссии.