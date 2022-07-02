Американский политик Габбард обвинила Байдена в госизмене ради интересов Украины Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предал государственные интересы ради Украины, считает бывший член Конгресса США Тулси Габбард.

«За самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не Конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства. Передача нашего суверенитета президенту другой страны – что это, если не госизмена?» – написала политик в Twitter.

Она напомнила, что властям США не раз задавали вопрос о конечной цели Вашингтона в конфликте на Украине, однако Белый дом так и не отвечает на него, лишь заявляя, что решения принимает украинский президент Владимир Зеленский, а США последуют за ним.

Напомним, в США Байдена обвинили в некомпетентности из-за развития украинского кризиса, потому что он не смог разрешаить его дипломатическим путем.

Ранее рейтинг общественного одобрения американского лидера упал до 39 процентов.