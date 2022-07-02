Глава Псковской области сообщил о пожаре в усадьбе композитора Римского-Корсакова Фото: Telegram-канал главы Псковской области

В усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова, входящей в музей-заповедник его имени, произошел сильный пожар. Усадьба находится в деревне Любенск Псковской области.

«По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. Тем не менее пламя очень быстро распространилось по зданию», – написал глава Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, ущерб, причиненный пожаром музею, будет знаичительным. Как напомнил Ведерников, музей-заповедник Римского-Корсакова является объектом культурного наследия федерального значения. Он пообещал, что власти Псковской области сделают все возможное, чтобы восстановить усадьбу.

Напомним, в прошолм месяце жители Псковской области отпраздновали в усадьбе Римского-Корсакова день памяти композитора.