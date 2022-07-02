Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакии Фото: REUTERS

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел чрезвычайное положение в Каракалпакия в связи с протестами в автономии. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

«Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило о попытке захвата органов власти организаторами протестов в городе Нукус. По данным ведомства, 1 июля 2022 года они собрали местных жителей перед комплексом административных зданий Каракалпакии, после чего спровоцировали их на попытку захвата этих объектов.

Напомним, президент Узбекистана передумал вносить изменения в конституцию страны, которые касаются статуса Каракалпакии. Решение было принято после протестов в этой автономии.