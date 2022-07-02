Байден направил в Конгресс США письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден направил в профильный комитет Конгресса США письма о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

«Я представляю доклад о присоединении Королевства Швеция к Организации Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом…резолюции Совета и согласия на ратификацию протоколов к Североатлантическому договору 1949 года о присоединении Польши, Венгрии и Чешской Республики от 30 апреля 1998 года», – приводится текст письма на сайте Белого дома.

Аналогичный текст содержится в письме американского лидера о вступлении в НАТО Финляндии.

Как писал сайт Kp.ru, на этой неделе Североатлантический альянс сделал Финляндии и Швеции официальное предложение по вступлению в НАТО. На саммите военно-политического блока в Мадриде была достигнута договоренность о подписании протоколов о присоединении этих стран к альянсу. В заявлении отмечается, что вступление в альянс сделает Финляндию и Швецию более защищенными, а евроатлантический регион станет безопаснее.