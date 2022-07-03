В Минкульте Германии выступили против отмены русской культуры

Министр культуры Германии заявила о недопустимости бойкота русской культуры и искусства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойкот всего, что составляет русскую культуру, является неправильным со стороны западных стран. Об этом заявила в субботу 2 июля государственный министр по делам культуры ФРГ Клаудия Рот.

Министр привела в пример инцидент с запретом молодежному оркестру в одном из регионов Германии исполнять произведения Чайковского.

«Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру. Недавно бургомистр в земле Северный Рейн-Вестфалия запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом все-таки разрешили сыграть. Но, конечно, споры продолжаются», — цитирует РИА Новости выступление Клаудии Рот в газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Чиновница заявила, что бойкотировать русскую культуру, «будь то литература, будь то Антон Чехов», было бы «совершенно неправильно» и подчеркнула, что «зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы».

Ранее уполномоченная правительства Германии по правам человека Луизе Амтсберг выступила против бойкота «русского искусства и культуры».

Также сообщалось, что польская русофобия может привести к экологической катастрофе на Балтике.

Тем временем мэр Львова Садовой заявил, что русофобия на Украине по-прежнему «недостаточна».