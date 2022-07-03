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Политика2 июля 2022 23:48

Sunday Times: НАТО разделилась на три лагеря из-за конфликта на Украине

В Великобритании рассказали, как НАТО разделилась на голубей, ястребов и страусов из-за ситуации вокруг Украины
Мария ПАВЛОВА
Британское издание рассказало о "ястребах", "голубях" и "страусах" в НАТО.

Британское издание рассказало о "ястребах", "голубях" и "страусах" в НАТО.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В зависимости от отношения к происходящему на Украине страны НАТО разделились на три лагеря. Об этом пишет в субботу 2 июля британское издание The Sunday Times.

Издание определяет эти три группы как «ястребов», «голубей» и «страусов», сообщает ТАСС.

Группа «ястребов» состоит из ряда стран, которые имеют общие границы с Россией, пишет издание. Эти государства считают, что НАТО должно сделать все для возвращения Украиной контроля над Донбассом и Крымом. Кроме того, эти страны считают необходимым создание условий для смены власти в России. Ярким представителем «ястребов» издание называет Польшу.

К группе «голубей» относятся страны, которые считают первоочередным заключение перемирия на Украине, в том числе допуская территориальные уступки с ее стороны. «Страусы» же не уделяют ситуации на Украине особого внимания. Это прежде всего страны Южной Европы, отмечает издание.

Ранее обозреватель DWN предрек полный крах Евросоюза из-за Германии.

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