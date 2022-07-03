Адмирал Комоедов назвал военно-морской флот Украины военно-речным

Украинским военным морякам не на чем выходить в море, заявил российский адмирал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинским военным морякам придется встречать профессиональный праздник, который отмечается в первое воскресенье июля, без флота. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Комоедов.

«Фактически день День военно-морского флота на Украине отмечается без флота, то есть без кораблей, которые либо затоплены, либо не боеготовы. Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», - цитирует Владимира Комоедова РИА Новости.

Адмирал отметил, что ВМС Украины располагают только несколькими бронекатерами, которые не могут быть использованы в морской акватории.

Напомним, украинские военные затопили в порту Николаева флагман ВМС «Гетман Сагайдачный». Власти Украины утверждают, что смогут быстро поднять и восстановить корабль.

Также сообщалось, что в акватории Мариуполя ВМС Украины затопили пограничный сторожевой корабль «Донбасс». Флот России принял решение поднять судно и отбуксировать в Новороссийск.