Автомобиль с туристами упал в ущелье в Дагестане

В Дагестане машина с туристами свалилась в ущелье. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Дагестане упал в ущелье автомобиль с туристами. Сообщается о шести пострадавших в результате аварии, один из них получил тяжелые травмы.

Авария случилась около села Куруш Докузпаринского района.

«В машине находились шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьезные травмы», - цитирует ТАСС сообщение Минздрава Дагестана.

В ведомстве уточнили, что жизнь турист, получивший тяжелые травмы, находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июля в Москве на пожаре в частной наркологической клинике погиб человек. В момент пожара в клинике было девять пациентов.

Тем временем в египетском курортном городе Хургаде запретили купаться в Красном море после нападения акулы на человека. Акула откусила руку и ногу туристке из Австрии, женщина умерла в больнице.