Американцы высмеяли Байдена после его призыва к владельцам автозаправок продавать бензин дешевле

Американцы высмеяли своего президента за предложение к владельцам автозаправок продавать топливо дешевле. Фото: REUTERS

Американцы высмеяли своего президента после того, как он в соцсетях попытался уговорить владельцев автозаправок продавать бензин дешевле. Пользователи упражняются в остроумии под постом Байдена в Twitter.

Некоторые иронично благодарят президента за этот пост, некоторые рассказывают, как пытались купить топливо дешевле, сославшись на твит Байдена, некоторые упрекают президента в непонимании основ маркетинга.

«Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте над логичностью», - цитирует РИА Новости комментарий пользователя David Williams.

"Бро, их маржа один цент на галлон (3,785 литра), о чем ты говоришь?" – задался вопросом K A L E O.

«Даже человек, написавший этот твит, знает, что это полная чушь», - резюмировал Tim Young.

Напомним, президент США Джо Байден через социальные сети попытался уговорить владельцев американских автозаправок сбросить цены на топливо. Американский лидер призвал компании, управляющие заправочными станциями, сделать это немедленно, мотивируя тем, что наступило «время глобальных рисков».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в украинском кризисе и заявил, что Байден довел страну до худших времен. По словам Трампа, у американцев сейчас «президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он».