Сенатор Пушков обвинил Запад в попытках обойти собственные санкции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Западные страны вводят санкции в отношении России и сами же обходят их, когда речь идет о закупках энергоресурсов. Об этом заявил в субботу 2 июля российский сенатор Алексей Пушков.

«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ», - цитирует РИА Новости комментарий Пушкова по поводу закупок Францией российского сжиженного природного газа.

Пушков назвал ситуацию «энергетическим плутовским водевилем» и заявил, что закупки энергоносителей в обход собственных санкций стали «секретом Полишинеля» стран Запада.

В то же время министр экономики ФРГ Хабек солгал об объемах импорта российской нефти, существенно занизив их.

Также сообщалось, что американцы высмеяли Байдена после его призыва к владельцам автозаправок продавать бензин дешевле.