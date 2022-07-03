Британский офицер без объяснения выгнал многодетную семью украинцев, которых ранее приютил

Британский офицер выгнал многодетных украинцев из своего дома, куда ранее пустил их жить по госпрограмме помощи беженцам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британский офицер приютил многодетную семью украинских беженцев, а потом выгнал их из дома без объяснения причин. Историю о «бессердечном» домовладельце рассказывает The Daily Mail.

Речь идет о британском офицере по фамилии Мальстер, который в рамках государственной программы помощи украинским беженцам поселил в небольшом доме, полученном им в наследство, девятерых украинцев. Поначалу Мальстер и его супруга были гостеприимны, но через какое-то время без объяснения причин попросили украинцев освободить дом и даже отключили им интернет.

Супруги Хирик, их пятеро детей и две пожилые родственницы по требованию Мальстера должны освободить дом до 15 июля. Из Украины Хирики вначале приехали в Польшу, но через два месяца перебрались в Великобританию. По словам главы семьи, они хотели бы остаться в городе Фэрхэм, где произошла эта история, и не собираются возвращаться на Украину. Сейчас они собирают деньги на аренду жилья через краудфандинг. Супруги Мальстер не дали изданию комментариев по поводу инцидента.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что теплые отношения жителей стран Европы к украинцам подходят к концу, комментируя митинги в Польше против наплыва беженцев с Украины.

Тем временем жители Нидерландов начали выселять украинских беженцев из своих домов во время летних отпусков.