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Политика3 июля 2022 5:27

ВСУ дважды обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

Власти Запорожской области сообщили, что ВСУ дважды обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности
Виктор БАЖЕНОВ
Украинские силовики дважды обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

Украинские силовики дважды обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

Фото: REUTERS

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Мелитополь.

- Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 3:00 и 4:45) террористы Зеленского нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности, — написал он в Telegram.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Вооруженными силами Украины населенного пункта Ровеньки. Согласно сообщению ведомства в Telegram-канале, обстрел произошел в «06:30 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Ровеньки с применением РСЗО М142 HIMARS (2 ракеты)».

До этого киевские силовики нанесли удар по Сватово ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У». Тогда в ЛНР отмечали, что в течение суток ВСУ нанесли удары ракетами комплекса «Точка-У» по Стаханову, Брянке и относящемуся к Луганску поселку Тепличное. В результате обстрелов получила ранения жительница Тепличного, в поселке разрушен один и повреждены 28 домов. В Брянке разрушены два дома, повреждены 25 домов и газопровод. В Стаханове повреждены 15 домов и линия электропередачи.