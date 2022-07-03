ВСУ дважды обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

Украинские силовики дважды обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности Фото: REUTERS

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Мелитополь.

- Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 3:00 и 4:45) террористы Зеленского нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности, — написал он в Telegram.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Вооруженными силами Украины населенного пункта Ровеньки. Согласно сообщению ведомства в Telegram-канале, обстрел произошел в «06:30 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Ровеньки с применением РСЗО М142 HIMARS (2 ракеты)».

До этого киевские силовики нанесли удар по Сватово ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У». Тогда в ЛНР отмечали, что в течение суток ВСУ нанесли удары ракетами комплекса «Точка-У» по Стаханову, Брянке и относящемуся к Луганску поселку Тепличное. В результате обстрелов получила ранения жительница Тепличного, в поселке разрушен один и повреждены 28 домов. В Брянке разрушены два дома, повреждены 25 домов и газопровод. В Стаханове повреждены 15 домов и линия электропередачи.