Юрист перечислил наиболее выгодные для отпуска месяцы

Эксперт назвал наиболее выгодные для отпуска месяцы Фото: Максим ПЕСКОВ

Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин назвал наиболее выгодные для отпуска месяцы.

- Те россияне, кто уже сейчас планируют свой отпуск на 2023 год и хочет максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже – в июне, июле, декабре, — приводит слова специалиста РИА Новости.

По его словам, самыми невыгодными месяцами являются январь, февраль, апрель, май. Он объяснил свой выбор тем, что в «выгодных» месяцах больше рабочих дней, поэтому оплата одного дня по среднему заработку будет, чем стоимость одного отработанного дня в этот период.

Напомним, отправиться в отпуск в этом году планируют только две трети россиян. Остальные полагают, что сейчас не самое удачное время для отдыха. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU. 30% респондентов заявили, что 2022 год складывается для них не лучшим образом, поэтому они намерены отказаться от отпуска и продолжить работать все лето. Участники исследования отметили, что были бы рады съездить отдохнуть на море или в крупные города, но такой возможности у них нет. Еще 28% россиян отдыхать собираются, но у себя на даче. Респонденты говорят, что лучший отдых – это отдых на природе, с шашлыками, рыбалкой, купанием в речке и, конечно, со спелыми ягодами, фруктами и овощами со своей грядки.