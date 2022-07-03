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Происшествия3 июля 2022 6:20

Фото сбитых украинских беспилотников опубликовал губернатор Курской области

На снимках можно увидеть обломки БПЛА
Виктор БАЖЕНОВ
Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии сбитых украинских беспилотников. Глава региона показал в своем Telegram-канале три снимка, на которых можно увидеть обломки БПЛА.

Фото: Роман Старовойт

Фото: Роман Старовойт

Фото: Роман Старовойт

Фото: Роман Старовойт

Фото: Роман Старовойт

Фото: Роман Старовойт

Сегодня, 3 июня, Роман Старовойт сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Он добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал, отметив профессионализм российских военных. Старовойт также выразил соболезнования родным и близким погибших при ЧП в Белгороде.

Напомним, Роман Старовойт вечером 28 июня сообщил, что восточнее города Курск был сбит украинский беспилотник. Также он уточнял, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений тоже нет. Старовойт также призвал граждан сохранять спокойствие. Губернатор добавил, что сейчас подразделения российских вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.