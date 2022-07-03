Глава Pfizer заявил о начале новой волны коронавируса

В Pfizer заявили о начале новой волны коронавируса Фото: REUTERS

Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла заявил о начале новой волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, нужно людям привиться пятой дозой вакцины от коронавируса.

- Новая волна (пандемии) есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу (вакцины), а еще у нас прямо сейчас есть омикрон-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти (от ковида), — сказал Бурла в интервью газете The Jerusalem Post.

При этом он подчеркнул, что его слова не являются рекомендацией для властей различных стран. По мнению Барлы, люди уже могут возвращаться к привычному образу жизни. Он указал на большое количество привитых и действующие методы лечения коронавируса.

Напомним, испытания комбинированной вакцины против гриппа и коронавируса от холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) стартуют во второй половине 2022 года. Как сказано в сообщении госкорпорации, в разработке вакцины будет использован опыт «Нацимбио» по созданию многокомпонентных вакцин, содержащих в своем составе антигены к вирусу не одного, а нескольких типов. В составе нового препарата будут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ. По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, комбинированную вакцину оперативно выведут на рынок. Ее производство планируется развернуть на одном из фармацевтических заводов холдинга «Нацимбио».