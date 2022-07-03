Умер новосибирский ученый Колкер, арестованный по подозрению в госизмене

Дмитрий Колкер Фото: соцсети

В возрасте 54 лет умер заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер. Об этом сообщил «КП-Новосибирск».

Родные мужчины получили телеграмму о его смерти. Они выложили документ в социальные сети.

- 2.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2:40 скончался, — гласит текст телеграммы.

Напомним, Колкер был арестован в пятницу, 1 июля, судом Новосибирска. Мужчину подозревали в государственной измене. Сын ученого Максим в соцсетях сообщал, что сотрудники ФСБ задержали Колкера, когда он находился в больнице. Его дочь Алина пояснила, что у мужчины диагностирована четвертая стадия рака. Родственники ученого сообщили, что Колкера подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Максим рассказал, что его отец читал лекции во время международной конференции в Китае. При этом каждая презентация ученого согласовывалась ФСБ. Сообщалось, что Колкер находился в столичном СИЗО «Лефортово».