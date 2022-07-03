Букингемский дворец сократил обязанности Елизаветы II впервые за 10 лет

Елизавета II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букингемский дворец принял решение сократить обязанности Елизаветы II. Это произошло впервые за десять лет. Об этом сообщила британская газета Daily Mail, ссылаясь на источник во дворце.

Собеседник издания рассказал, что текущие обязанности королевы описаны «более расплывчатыми формулировками». В частности, они включают в себя «ряд парламентских и дипломатических обязанностей» и прием глав государств.

Более ответственные обязанности монарха возьмет на себя принц Уэльский. Также некоторые обязанности были отменены. В частности, официальное открытие парламента.

В сентябре прошлого года появилась информация, что кабинет министров Великобритании разработал план на случай смерти королевы Елизаветы II. Он необходим для предотвращения паники и хаоса в стране. Операция получила название «Лондонский мост». После смерти королевы Букингемский дворец должен направить сообщение правительственным чиновникам сообщение с кодовой фразой «Лондонский мост разрушен». При этом премьер станет одним из первых, кому сообщат о кончине Елизаветы II. Сообщается, что похороны королевы состоятся спустя десять дней после ее смерти в Вестминстерском аббатстве. Британское Министерство обороны организует салюты, по всей стране объявят минуту молчания. В день похорон по всей стране объявят двухминутное молчание. В Лондоне и Виндзоре пройдут шествия. Королеву похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI.