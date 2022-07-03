Лукашенко заявил, что Белоруссия единственная поддерживает борьбу России с нацизмом

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия является единственной страной в мире, которая поддерживает борьбу России с нацизмом.

- Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма, — сказал Лукашенко, добавив, что республика всегда поддерживала и продолжит поддерживать РФ.

Ранее Александр Лукашенко выразил мнение, что «безумные политики» западных стран столкнули Россию и Украину, а Соединенные Штаты Америки и Великобритания вместе со своими сателлитами сделали нацизм государственной идеологией в незалежной. Как заявил глава республики, выступая с речью на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске, которая проходит по случаю празднования Дня Победы в Белоруссии, ранее нельзя было представить, что нацизм начнет поднимать голову на украинской земле.