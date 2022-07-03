Во Франции заявили, что единство Запада в противостоянии с Россией обернулось одиночеством

Газета Le Monde заявила, что единство Запада в противостоянии с Россией обернулось одиночеством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист французской газеты Le Monde Марк Семо выразил мнение, что единство Запада в противостоянии с Россией обернулось одиночеством на мировой арене.

Автор привел в пример недавнее выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза. По мнению Семо, африканские лидеры не поддержали президента Украины, вежливо приняв его слова.

- От Африки до Азии и Латинской Америки расширяется лагерь стран, которые не хотят выбирать между Западом и Россией, — пишет Семо.

Журналист отметил, что большинство стран этих регионов больше волнуют экономические проблемы, чем украинский кризис.

Ранее сербский министр внутренних дел Александар Вулин сообщил, что Запад шантажирует Сербию, пытаясь добиться от нее введения санкций в отношении России, а затем потребует от Белграда поставлять вооружение Киеву. По мнению Вулина, западные страны используют в качестве шантажа ситуацию в Косово и Метохии, в которой Запад пытается «обострить до разрыва» отношения между Албанией и Сербией, чтобы последняя пошла на «военную реакцию». По этому сценарию защитники албанцев вмешаются в конфликт и осуществят прямую агрессию против Белграда, заявил он.