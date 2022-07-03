В результате обстрела Белгорода Украиной погиб один российский гражданин и трое украинских

Губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела Белгорода погибли три украинца и один россиянин Фото: Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о погибших при обстреле региональной столицы со стороны Украины.

- Один из них — гражданин Российской Федерации. Трое — граждане Украины, — сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Еще четыре человека пострадали. Кроме того, в результате удара повреждены 21 многоквартирный дом, а также 40 частных. Сейчас власти области оценивают ущерб от произошедшего, все затраты на восстановление жилья администрация области возьмет на себя. Нуждающимся будут предоставлены места временного размещения.

Напомним, около трех часов ночи 3 июля Вячеслав Гладков сообщил о серии «громких звуков», после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО.

Позже Министерство обороны РФ уточнило, что при ударе по Белгороду украинскими силовиками было запущено три ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Они были сбиты российскими