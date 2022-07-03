В Самарской области завершился Грушинский фестиваль

Фото: Юлия Рубцова

В Самарской области 2 июля завершился 49-й Грушинский фестиваль. За три дня на нем побывали около 50 тысяч зрителей, среди которых губернатор региона Дмитрий Азаров.

- Судя по количеству людей, которые в этом году приехали, можно сказать, что побит рекорд за последние 10 лет. Но статистика не главное. Главное, что люди приехали сюда, что фестиваль востребован и актуален. Это грандиозное событие, фестиваль фестивалей авторской песни, - сказал губернатор Самарской области.

На Грушинском в этом году выступило несколько сотен артистов, среди которых как мэтры авторской песни Вадим Егоров, Галина Хомчик, Вадим Мищук, так и необарды Василий Уриевский, Ромарио, Павел Пиковский, Павел Фахртдинов.

В следующем году Грушинский пройдет в юбилейный 50-й раз, подготовка к фестивалю начнется в ближайшее время.