Захарова оценила слова главы МИД Британии о «токсичной маскулинности» Путина

Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила слова главы МИД Британии Лиз Трасс о «токсичной маскулинности» российского лидера Владимира Путина.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной. Он добавил, что спецоперация является «идеальным примером токсичной маскулинности».

Лиз Трасс в интервью газете Journal du Dimanche не согласилась со словами Джонсона. По ее мнению, «женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины».

- Ей ли не знать, — лаконично прокомментировала слова Трасс Захарова.

Напомним, Мария Захарова заявила, что властям Великобритании следует обратиться за информацией о своих наемниках в посольство Украины, прежде чем угрожать России. Она посоветовала властям Британии, Германии и США уточнять, какую деятельность ведут украинские посольства. Захарова также сообщила, что в ответ на аналогичный вопрос Москвы западные страны заявили, что дипломатические миссии «занимаются нормальной работой, и нет никаких противоречий».