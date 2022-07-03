Песков заявил, что Кремль не волнует, кого на Западе “будоражат” фото Путина с отдыха

Владимир Путин: фото: Kremlin.ru

Кремлю не важно, кого на Западе "будоражат" фотоснимки с отдыха российского лидера Владимира Путина, главное, чтобы они нравились россиянам, а тем, кто "разглагольствует по Фрейду", следует укреплять свой моральный облик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для нас же главное - не кого они взбудоражили за рубежом, для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они там будоражат и кто потом там начинает заниматься, уже по Фрейду, разглагольствованиями, ну это, наверное, их беда. Нужно как-то укреплять свой моральный облик", - заявил Песков в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1” при ответе на вопрос, не было ли у него сомнений, публиковать ли фото с отдыха российского лидера, которые так будоражат западных лидеров.

Напомним, агентство Франс Пресс ранее сообщило, что лидеры "большой семерки" в ходе обеда вспоминали российского президента Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы продемонстрировать, что они "круче" главы РФ. При этом премьер-министр Британии Борис Джонсон, садясь за стол, спросил, нужно ли снимать ли пиджаки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ предложил подождать, пока будет сделан официальный снимок, прежде чем раздеваться. Джонсон позже пошутил, что лидеры "должны продемонстрировать, что мы круче Путина".

Ранее читатели британского издания Daily Mail высмеяли рассуждения лидеров "Большой семерки" о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" президента России Владимира Путина. При этом ряд комментаторов выразили мнение, что лидерам стран "должно быть стыдно за свое поведение". Один из читателей отметил, что они не посмели бы сказать такое Путину "с глазу на глаз".