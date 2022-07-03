Глава МИД Британии Трасс заявила о недопустимости "нового минского соглашения" для Украины Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что нельзя допустить заключение "нового минского соглашения", Украине следует победить Россию.

По словам Трасс, которая дала интервью изданию Journal du Dimanche, "плохо продуманный мирный договор" позволит президенту России Владимиру Путину "перегруппировать свои силы".

"Поэтому мы не можем позволить себе заключить новое минское соглашение. Украине требуется победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность", - отметила она.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.