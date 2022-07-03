Слуцкий заявил, что удары по Курску и Белгороду со стороны Украины не останутся без ответа

Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев, ТАСС

Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придется платить "по суровой шкале наказания", заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий в своем Телеграм-канале.

"За все преступления рано или поздно придется платить. И платить по суровой шкале наказания… Убежден, удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа", - отметил Слуцкий.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина ударила по Белгороду и Курску ракетами "Точка-У" и беспилотниками Ту-143. Удар был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в военном ведомстве.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.