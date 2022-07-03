Захарова заявила, что Болгария свела к минимуму возможность работы российского посольства в стране

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария свела к минимуму возможность какой-либо работы российского диппредставительства в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы сказали о том, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю, возможность не просто нормального, слово "нормальное" мы не употребляем уже давно, к сожалению, а какого-либо функционирования диппредставительства, оно ведь должно как-то работать", - отметила дипломат в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на канале "Россия 1".

Ранее стало известно, что власти Болгарии высылают из страны 70 российских дипломатов, заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков. Их заподозрили в шпионаже.

При этом посольство России в Болгарии потребовало отменить решение о высылке дипломатов. Россия назвала необоснованным провокационным актом эту меру болгарских властей.