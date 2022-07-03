Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА из-за неэффективности против российской обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСУ стараются не использовать американские и турецкие дроны по причине их неэффективности против российской противовоздушной обороны, сообщает издание Business Insider со ссылкой на военнослужащих украинской армии и экспертов.

Как считают специалисты, использование дорогостоящих западных БПЛА в зоне боевых действий бессмысленно, так как российские системы РЭБ и ПВО оперативно выявляют их и ликвидируют.

В публикации говорится, что США планировали отправить на Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, которые существенно превосходят по своим параметрам турецкие Bayraktar TB2. При этом неназванные источники в ВСУ сообщили, что Киеву такая техника не нужна. Аппарат стоимостью 10 млн долларов собьют в ходе первого же вылета, пояснили военные.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.