Австралия намерена запретить импорт золота из России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что его страна запретит ввоз на территорию страны российского золота, а также введет санкции еще против 16 граждан РФ. Об этом сегодня, 3 июля, сообщило агентство Reuters.

По словам Альбанезе, среди новых лиц в санкционном перечне будут министры и предприниматели. После этого общее количество российских граждан, оказавшихся под санкциями в Австралии, составит 843, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что Босния и Герцеговина не будет вводить санкции против России. Член Президиума страны отметил, что есть представители мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины, которые поддерживают введение санкций в отношении РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.