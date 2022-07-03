В Белом доме считают, что время для переговоров России и Украины еще не пришло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не настало, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

"В настоящее время Соединенные Штаты должны продолжать оказывать поддержку Украине – что мы и делаем. Президент Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже он скажет вам, что сейчас - не подходящее время для такого рода обсуждений, и президент России Владимир Путин определенно не показал признаков интереса к переговорам", - отметил Кирби в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, считают ли власти США необходимым подтолкнуть РФ и Украину к переговорам.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.