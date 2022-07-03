Невролог посоветовал отказаться от сыра и шоколада людям, страдающим мигренью Фото: Shutterstock

Невролог Александр Комаров назвал продукты, которые могут вызвать мигрень. К ним относятся красное вино, твердые сорта сыра и шоколад. Часто употребление их в пищу вызывает неприятные ощущения, которые потом переходят в настоящие приступы боли.

Люди страдающие мигренями, как правило, имеют свой специфический тип поведения. Каждый из них знает о приближающемся приступе и предпринимает заранее меры, чтобы его купировать.

-Обычно они знают, что провоцирует, это может быть красное вино, твердые сорта сыра, шоколад, недосыпание или какой-то другой триггер. Когда боль только приходит, кому-то помогает полотенце, смоченное холодно водой, кому-то горячей или душ. А если боль развилась окончательно, то помогает – это сон в темной комнате, - говорит врач NEWS.ru.

В вот народные средства не помогают при мигренях. Это больше внушение. Травяные отвары немного убирают неприятные ощущения, но от боли не избавляет.