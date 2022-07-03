Вильфанд пообещал москвичам «тропические ночи» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на новой рабочей неделе. С 4 июля в Москве будет жарко, столбики термометров не будут падать даже в ночные часы.

- Ночи будут тропические. В ночь на понедельник минимальное значение — +16...+17 °C, а в центре города — +20...+22 °C. Минимальные значения такие, которые по климату обычно бывают в этот период года днем, - говорит синоптик RT.

Такие высокие температуры будут до пятницы, 8 июля. Начало рабочей недели ожидается особенно жарким, воздух прогреется до +30...+32 °C. В среду 6 июля +28...+30 °C. Это на четыре градуса выше средних многолетних значений.

Только к четвергу температурный фон начнет меняться, ночи и утро еще будут теплыми, а во второй половине дня небо затянут облака.

- Прогнозируется кратковременный дождь. Температура понизится, но все равно будет выше нормы. В зависимости от районов прогнозируется +23...+28 °C, - заключил синоптик.

Накануне на территории культурно-развлекательного этнографического комплекса «Остров Русский» в городском округе Серпухов состоялось открытие пляжного сезона, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тем временем, самый выгодный отпуск может быть августе или октябре. В эти месяцы брать отпуск максимально выгодно по числу рабочих дней, сообщает телеканал "360".