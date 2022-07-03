Политолог не исключила осенние протесты в Европе и Америке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Ася Абдулова не исключила, что к осени в Европе и Америке могут начаться акции протеста. Причины возмущений стоит искать в украинском кризисе, который приводит к росту цен и увеличению инфляции. Товары первой необходимости бьют по карману потребителей и все чаще звучит недовольство.

Недавно украинские власти отметили, что в мире начинает ослабевать интерес к проблеме. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество активнее участвовать в ситуации. Политолог считает, что киевский режим пойдет на все, чтобы тема «незалежной» была у всех на устах.

Но по мере того, как подогревается интерес к проблеме, ситуация у рядового гражданина Америки и Европы не меняется – ходить в магазины дорого, а дома холодно.

Сколько терпеть ситуацию, не ясно и это все больше вызывает недовольства.

-У рядовых жителей Запада уровень недовольства возрастает с каждым днем, а динамика ситуации идет на ухудшение. Осенью, перед промежуточными выборами в конгресс Соединенных Штатов, республиканцы, конечно, используют в личных целях гнев народа против демократов, — отметила политолог в беседе с ФАН, не исключив начала массовых протестов.

Тем временем, 4 июля в США празднуется День независимости. Это для страны это одно из главных торжеств. В этом году американцы отметят его в 246-й раз, но некоторые города стали отменять торжества, сообщает телеканал "360".

Служба инструментов внешней политики Еврокомиссии ищет подрядчика для организации мероприятий, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания с США и созданию трансатлантических сетей, передает RT.