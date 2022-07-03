Посол ЛНР в России сообщил, что документы о наемниках в рядах ВСУ станут доказательствами на трибунале Фото: REUTERS

Обнаруженные в Северодонецке и Лисичанске документы, говорящие о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, сообщил журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Найденные документы (присутствия иностранцев в армии ВСУ в Северодонецке и Лисичанске - прим. ред.) однозначно станут доказательствами. Доказательствами для трибунала, Совбеза ООН, всевозможных международных разбирательств", - уточнил Мирошник.

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что были обнаружены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО рядом с российскими границами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.