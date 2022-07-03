Фельдшер перечислила, что нужно делать, если ребенок отравился лекарствами Фото: Анна КОЛПАКОВА

С начала лета все чаще фиксируются случаи отравления детей бытовой химией и лекарствами. Только в Московской области с 1 июня зафиксировано 14 случаев. Все пострадавшие остались живы, но им потребовалась помощь врачей.

- Таблетки, микстуры, бензин, отбеливатели, уксус и даже эпоксидная смола – все это попробовали дети в Подмосковье после начала каникул, – рассказывает детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

Она призвала родителей быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра, ведь часто маленькие граждане пробуют на вкус интересующие их предметы.

Фельдшер скорой помощи Алла Карманова дала советы, то делать, если ребенок отравился лекарственными средствами.

В первую очередь нужно напоить пострадавшего подсоленной водой. Это поможет спровоцировать рвоту, что промоет желудок. К тому моменту уже нужно сообщить о произошедшем в скорую помощь и вызвать врачей.

Пока едет скорая, ребенку необходимо дать сорбент, например, активированный уголь. А затем положить пострадавшего на бок и обеспечить приток свежего воздуха, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще одна опасность, которая поджидает маленьких детей, это магниты в игрушках. Часто малыши проглатывают их, извлечь инородный предмет довольно сложно, сообщает "360".