Пожар в небоскребе Capital Towers произошел в Москва-Сити Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российской столице сегодня, 3 июля, загорелась высотка возле Москва-Сити, об этом в соцсетях сообщили очевидцы события.

Согласно предварительным данным, возгорание началось на 55-м этаже строящейся башни Capital Towers. На месте ЧП в настоящее время работают пожарные.

Установлено, что причиной инцидента стало возгорание строительных лесов в процессе сварочных работ, на площади около 1 кв. метра.

Всего в этом здании 66 этажей, комплекс начали строить в 2017 году, сдача ЖК запланирована в 2022-м году.

Ранее сообщалось, что в Москве вечером 16 июня этого года на Тверской загорелась кровля многоэтажного дома. По предварительным данным, площадь возгорания составляла около 400 кв. метров.

Также ранее в Москве произошел пожар в одном из корпусов больницы №71. В результате случившегося никто не пострадал. Чуть позже стало известно, что пожар был ликвидирован на площади два квадратных метра.