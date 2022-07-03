Bild: Вооруженные силы России завладели на Украине немецкой гаубицей PzH 2000 Фото: REUTERS

К военнослужащим ВС России попала одна из немецких самоходных гаубиц PzH 2000, ранее поставленных на Украину, сообщает Bild.

По данным издания, российские военные подбили гаубицу из немецкого гранатомета, которые также ранее был поставлен украинским войскам. В настоящее время военнослужащие ВС России уже изучают самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Как подчеркивает Bild, САУ PzH 2000 - одна из наиболее “технологичных и дорогих” установок в мире.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.