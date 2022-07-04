Вторая погибшая от нападения акулы в Хургаде женщина оказалась гражданкой Румынии

Вторая женщина, погибшая от нападения акулы в Хургаде, была гражданкой Румынии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вторая женщина, которая погибла от нападения акулы в египетском курортном городе Хургада, оказалась гражданкой Румынии. Об этом сообщило в воскресенье 3 июля министерство иностранных дел Румынии.

«Посольство Румынии в Каире было уведомлено по телефону 3 июля агентом туристической компании о смерти гражданина Румынии во время отдыха на курорте Хургада, Египет. В результате проведенных расследований выяснилось, что смерть гражданина Румынии наступила в результате нападения акулы», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Хургаде акула откусила женщине руку и ногу, пострадавшая умерла в больнице. Погибшая женщина была туристкой из Австрии. После инцидента в Хургаде запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку на три дня.

Позже министерство окружающей среды Египта сообщило о гибели еще одной женщины от нападения акулы.

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что получило информацию о смерти румынской гражданки, на которую напала акула во время отдыха в Египте.

По данным российского генерального консульства, и первое и второе нападения акул произошли 1 июля, а 3 июля акула снова была замечена у пляжа в Хургаде, уточняет РИА Новости.