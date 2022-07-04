Байден ушел с пресс-конференции после неудобного вопроса о гибели мигрантов в Техасе

Байден не стал отвечать на неудобный для него вопрос о гибели от теплового удара полусотни мигрантов. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден проигнорировал вопрос журналиста о реакции на гибель полусотни мигрантов, которые заживо сварились в кузове фуры в Техасе. Инцидент произошел во время пресс-конференции в воскресенье 3 июля. Трансляцию пресс-конференции вел YouTube-канал NotThis News, она доступна здесь.

После вопроса репортера о том, что президент думает о смерти погибших от жары в кузове фуры мигрантов Байден просто уходит, никак не отреагировав на слова журналиста.

Видимо, вопрос оказался весьма неудобным для Джо Байдена. Ранее губернатор Техаса Грег Эббот назвал американского президента главным виновником трагедии, мотивируя это тем, что при Байдене были смягчены правила депортации мигрантов и прекращено строительство стены на границе с Мексикой.

«Эти смерти лежат На Джо Байдене. Его политика открытых дверей является смертельной», - заявил Эббот.

Напомним, в городе Сан-Антонио в брошенном грузовике нашли тела 46 мигрантов, которые погибли от теплового удара из-за жары и отсутствия кондиционеров. Также сообщалось, что погибшие были сильно истощены. В душегубке выжили 12 взрослых и четверо детей.