Священники во Львове возмутились выдачей повесток в военкомат у входа в церковь

На Украине начали выдавать повестки в военкомат на входе в церковь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Львовские священники возмутились выдачей повесток в военкомат около входа в церковь. Об этом заявил депутат украинского парламента Николай Княжицкий. По словам Княжицкого, повестки у входа в храм львовянам выдавали в воскресенье 3 июля.

«Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники», - цитирует РИА Новости сообщение депутата в социальных сетях.

Княжицкий осудил такую практику военкомата, отметив, что в любое время не стоит терять разум и чувство ответственности за свои поступки.

«Есть много способов пригласить лиц в военкомат. По месту жительства, на работе. Это точно нельзя делать в храмах», - считает украинский депутат.

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