Белый дом ответил миллиардеру Безосу, заявившему об экономической безграмотности Байдена

Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер ответила миллиардеру Безосу на критику президента. Фото: REUTERS

Белый дом ответил американскому миллиардеру Джеффу Безосу на его заявление об экономической безграмотности президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер обвинила Безоса в поддержке стремлений нефтегазовых компаний «извлекать рекордные прибыли за счет американского народа».

«Я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, - это то, как должна работать наша экономика», - цитирует РИА Новости обращение Жан-Пьер к Безосу, которое она опубликовала в социальных сетях.

Ранее основатель Amazon Джефф Безос написал в соцсетях, что требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин свидетельствует о том, что он или заблуждается, или у него «глубокое непонимание основной динамики рынка».

Напомним, президент США Джо Байден через соцсети попытался уговорить владельцев американских автозаправок снизить цены.