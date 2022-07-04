В Японии объявили эвакуацию 17-тысячного города в префектуре Миядзаки из-за дождей и тайфуна

В Японии эвакуируют целый город из-за дождей и угрозы оползней. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии объявили эвакуацию для жителей города Нитинан в префектуре Миядзаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK.

Сообщается, что эвакуироваться рекомендовано 17 тысячам жителей города. Это связано с сильными дождями, угрозой оползней и приближающимся тайфуном. Власти объявили четвертый из пяти возможных уровней опасности. Для жителей региона это означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место.

Напомним, пять человек погибли в результате землетрясения на юге Ирана.

Ранее британские исследователи из Университета Бата (University of Bath) назвали извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, продолжавшееся с 14 по 15 января 2022 года в Тихом океане, крупнейшим в истории наблюдений. Его выброс поднял пепел на высоту 58 километров. Вулкан сотрясал атмосферу и морское дно 12 часов кряду, а его взрывная волна шесть раз обогнула Землю.