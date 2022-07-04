Welt: Польша получила тяжелый удар от ЕС

Евросоюз нанес Польше неожиданный и серьезный удар. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша получила тяжелый и неожиданный удар от Евросоюза после того, как объединение отказалось принять изменения в польском законодательстве. Эти изменения должны были снять противоречия по вопросу судебной реформы между Польшей и ЕС.

В Еврокомиссии назвали принятые Польшей изменения несоответствующими позиции ЕС, сообщает немецкое издание Die Welt. Следовательно, выплата обещанных Польше 35 миллиардов евро из «ковидного» фонда ЕС снова откладывается.

«Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», - пишет издание.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Конституционный суд (КС) Польши за отказ признать верховенство европейского права над польскими законами. По словам главы ЕК, решение КС Польши может грозить стране серьезными последствиями. Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель может задействовать «условные механизмы финансирования и другие финансовые механизмы» для давления на Варшаву.

Тем временем экс-президент Польши Лех Валенса призвал распустить ЕС.