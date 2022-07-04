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Общество4 июля 2022 2:47

В Великобритании семью украинских беженцев поселили в общежитие с плесенью, где у них украли еду

Украинские беженцы рассказали об «антиобщественном поведении» обитателей британского общежития
Мария ПАВЛОВА
Украинка в Великобритании пожаловалась на комнату с плесенью и асоциальных соседей по общежитию.

Украинка в Великобритании пожаловалась на комнату с плесенью и асоциальных соседей по общежитию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семью украинских беженцев в Великобритании поселили в комнату с плесенью в общежитии, обитатели которого украли у них еду. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на британское издание The Daily Echo.

Сообщается, что 45-летнюю украинку вместе с двумя ее дочерьми-подростками и племянником в Саутгемптоне поселили в одну комнату с плесенью в общежитии, обитатели которого демонстрировали «асоциальное поведение» и украли у украинцев еду. Одна из дочерей Натальи страдает астмой, поэтому жить в комнате с плесенью семья не может.

«На Украине мы были совершенно нормальной семьей, но когда мы приехали в общежитие, мы были в шоке», - рассказала Наталья.

Уточняется, что ранее украинская семья прожила месяц во французской Ницце, а потом собиралась отправиться в Шотландию.

Ранее британский офицер без объяснения выгнал многодетную семью украинцев, которых ранее приютил.

Тем временем жители Нидерландов начали выселять украинских беженцев из своих домов во время летних отпусков.