Что произошло в ночь на 4 июля

Губернатор Калининградской области Алиханов рассказал, что направил в администрацию президента и правительство проект ответных мер на блокаду со стороны Литвы грузового транзита. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Украины подтвердил отход украинских военных формирований от Лисичанска. Владимир Зеленский объяснил такой шаг стремлением сберечь личный состав армии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто в настоящий момент не может с уверенностью прогнозировать сроки окончания российской спецоперации на Украине. При этом Шольц признал, что Россия обладает достаточными ресурсами для обеспечения спецоперации.

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что поддерживает концепцию конфискации замороженных в стране российских активов и последующей передачи их Украине. По словам Трасс, сейчас этот вопрос рассматривается властями Великобритании.

Львовские священники возмутились выдачей повесток в военкомат около входа в церковь. Об этом заявил депутат украинского парламента Николай Княжицкий. По словам Княжицкого, повестки у входа в храм львовянам выдавали в воскресенье 3 июля.

Польша получила тяжелый и неожиданный удар от Евросоюза после того, как объединение отказалось принять изменения в польском законодательстве. Эти изменения должны были снять противоречия по вопросу судебной реформы между Польшей и ЕС. В Еврокомиссии назвали принятые Польшей изменения несоответствующими позиции ЕС. Следовательно, выплата обещанных Польше 35 миллиардов евро из «ковидного» фонда ЕС снова откладывается.

В Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон. У половины респондентов экономическое положение после повышения цен на энергоносители ощутимо ухудшилось, а 75 процентов назвали рост цен тяжелым бременем,

Посол Сирии обвинил Запад и Турцию в переправке на Украину боевиков ИГИЛ* и заявил, что Украина может превратиться в центр скопления террористов и наемников.

Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер, которые могут быть введены в ответ на блокаду Литвой грузового транзита в регион. Проект уже направлен в Администрацию президента РФ и в российское правительство.

В Великобритании 45-летнюю украинку вместе с двумя ее дочерьми-подростками и племянником поселили в одну комнату с плесенью в общежитии, обитатели которого демонстрировали «асоциальное поведение» и украли у украинцев еду.