Россиян предупредили о штрафе до 100 тысяч рублей за установку окна в квартире

Жителей РФ предупредили о штрафе до 100 тысяч рублей за установку окна в квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова сообщила, что россияне рискуют получить штраф за установку нового окна в квартире.

Специалист уточнила, что без соответствующего разрешения управляющей компании нельзя менять окна в домах, которые представляют собой ценность с точки зрения архитектуры. Также запрещается это делать в новых домах с архитектурным рисунком.

Как пишет агентство «Прайм», нарушение запретов могут привести к предупреждению от управляющей компании, штрафу до 100 тысяч рублей или суду.

Ранее юрист Ольга Митева и руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур рассказали, что россиянам грозит штраф за неправильное выбрасывание крупногабаритных отходов. Если вы просто вынесли крупногабаритный мусор на помойку, вас могут оштрафовать на сумму до 2000 рублей. Сфотографировать лежащий на помойке холодильник, велосипед или диван и сообщить в полицию или другие госорганы могут и экологические активисты, и просто неравнодушные прохожие или соседи. На глазок определять, является ли предмет, который вы хотите выбросить, крупногабаритным, лучше не надо, лучше не полениться и измерить его. Крупногабаритным отходом считается любой предмет, длина которого, ширина или высота окажутся более полуметра.