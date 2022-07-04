Роскосмос планирует запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» на рубеже 2022-2023 годов

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» на рубеже 2022-2023 годов.

- В этом году мы планируем, что полетит еще легкая «Ангара», а после определения полезной нагрузки нашим основным заказчиком полетит и тяжелая «Ангара», когда это будет – конец года или начало следующего – это их вопрос, — цитирует его слова РИА Новости.

Рогозин уточнил, что тяжелая ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк.

Ранее Рогозин заявил, что Россия намерена использовать ракеты «Протон» до тех пор, пока они не закончатся, ни одна ракета не будет сдана на хранение на склад или передана в музей. Рогозин уточнил, что после 2024 года пуски «Протонов» потребуют дополнительных переговоров и соблюдения максимальной гарантии экологической безопасности. Плюсами «Протонов» он назвал наличие на космодроме Байконур действующей стартовой площадки под эти ракеты, а также то, что заказчики пусков привыкли к «Протонам».

До этого Рогозин сообщил, что госкорпорация начала серийное производство ракет «Сармат». Также госкорпорация готовится к новым испытаниям «Сармата», где будут повышены требования к ракете.