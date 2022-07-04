Минфин России предложил сократить траты из бюджета на реализацию госпрограмм на 1,6 трлн рублей за три года

В Минфине РФ предложили сократить траты из бюджета на реализацию госпрограмм на 1,6 трлн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство финансов России выступило с предложением сократить траты из бюджета на реализацию госпрограмм на 1,6 трлн рублей за три года.

Как пишут «Ведомости», согласно предложению ведомства, в 2023 году траты стоит сократить на 557 млрд рублей, в 2024 году — на 539 млрд рублей, в 2025 году — на 534 млрд рублей.

В частности, планируется сократить траты на госпрограмму «Развитие транспортной системы» на 390 млрд рублей, почти на 150 млрд рублей на госпрограмму «Научно-технологическое развитие» и на 120 млрд рублей на программу «Обеспечение обороноспособности страны».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал президенту России Владимиру Путину о самых удачных госпрограммах. Ими оказались программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда».

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отказ России совершать выплаты по еврооблигациям РФ в иностранной валюте и переход на выплаты в рублях не считается дефолтом. Как отметил Силуанов, дефолтом можно назвать отсутствие платежа со стороны России. Он объяснил, что неполучение платежа инвестором может быть связан с запретом проводить любые операции, связанные с Россией, либо с прямым запретом иностранным инвесторам получать платежи от РФ. В таких условиях, подчеркнул глава Минфина, возникает ситуация, когда должник хочет выполнить обязательства, но не может этого сделать так, как это было оговорено. Поэтому должник выбирает тот способ, который доступен, то есть в данном случае это рубль, добавил Силуанов.